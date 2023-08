Ifac comemora 13 anos e é homenageado em sessão solene requerida por Eduardo Ribeiro

Professores, servidores técnico-administrativos e estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) foram homenageados nesta quinta-feira, 24, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), que celebrou os 13 anos de fundação da instituição no estado. O autor do requerimento foi o deputado Eduardo Ribeiro (PSD).

“O Ifac tem se destacado como um farol de conhecimento e transformação para o nosso querido estado do Acre. E nesta sessão solene, prestamos uma merecida homenagem a uma instituição que tem contribuído de forma notável para o desenvolvimento educacional e científico da nossa região”, destacou o parlamentar, ao presidir a sessão, ao lado de representantes do governo do estado do Acre, da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e do senador Sergio Petecão (PSD/AC).

A solenidade começou com a apresentação do coral do Ifac, formado por servidores e estudantes.

Francisco Henrique Abreu, de 17 anos, estudante do curso de Gestão Integrada do campus de Tarauacá (distante 440 quilômetros de Rio Branco), emocionou os presentes ao falar da gratidão com que é tratado pelos professores da Instituição. O jovem, que domina três idiomas e coordena um projeto social para o ensino de línguas para famílias de baixa renda em Tarauacá, é considerado um exemplo de que a interiorização do Ifac democratizou o ensino nos mais longínquos municípios acreanos.

“O Ifac me proporcionou essa motivação, esse amor pelos estudos e de compartilhamento de conhecimento com as pessoas. Confesso que sem ele, não seria o que sou hoje”, ressaltou Abreu.

Ainda segundo o deputado Eduardo Ribeiro, a vocação do Instituto Federal do Acre pela expansão de suas unidades por todo o estado tem sido “um divisor de águas para o ensino técnico no estado”.

“Ao longo de sua trajetória, o Ifac se consolidou como um polo de excelência, proporcionando educação de qualidade e oportunidades para milhares de jovens acreanos”.

Na ocasião, os diretores dos núcleos do interior foram homenageados com diplomas. Os presentes também puderam assistir a um vídeo produzido pelo Instituto que apresentou as atividades do Ifac em andamento no estado.

Nas palavras da reitora Rosana Cavalcante, o êxito do Instituto Federal do Acre se deve, em muito, ao comprometimento do seu corpo, técnico e docente, com um ensino de qualidade para as pessoas. “Me considero uma privilegiada por ser parte de uma instituição em que cidadãos se doam para fazer o seu melhor às pessoas que precisam do Ifac para se capacitar, para se aperfeiçoar”, afirmou.

Participaram também da sessão solene os deputados Arlenilson Cunha (PL) e Edvaldo Magalhães (PC do B), o juiz Gilberto Matos, representando o TJAC, Jonathan Donadoni, chefe da Casa Civil, Juliana Caobianco, representante da DPE/AC e o ex-deputado Daniel Zen (PT).