A última entrevista de George Pinheiro no Bar do Vaz

No ano de 2022, mas precisamente numa quinta-feira, 30 de junho de 2022, às17:42, a redação do ac24horas recebia o sorridente empresário George Teixeira Pinheiro para uma entrevista no Bar do Vaz. O Bate-papo foi gravado na quinta e a exibição do programa aconteceu no domingo da mesma semana, dia 3 de julho.

O que era para ser uma conversa entre empresários sobre economia, acabou ganhando contornos de revelações pessoais. Foi um papo super agradável e hoje, no dia da morte de George, o ac24horas o homenageia com a reprise do programa.

Empresário acreano luta contra câncer enquanto prova amor à esposa que sofre de Alzheimer

Viver e curtir um grande amor, mesmo que a pessoa amada conviva com você há 50 anos e não saiba quem você é. Não, isso não é um enredo de nenhum filme. É uma história real e se passa aqui em Rio Branco.

O casal George e Heledirce Pinheiro, que durante anos frequentou as mais importantes rodas sociais e conheceu mais de 100 países, hoje vive num apartamento de 400m². Um em tratamento de um câncer nos ossos e outro com Alzheimer.

“Quando estou em casa eu sinto que estou só”, conta George. “Minha Heledirce (73) não me reconhece, na fala mais, não anda mais, não chora mais e nem me manda aquele sorriso que me fez se apaixonar por ela. É como se a vida não existisse mais, pois não sabe o que acontece ao seu redor”, diz cabisbaixo.

Mas apesar dos problemas ele não desanima. Mantém a agende de negócios – em sua maioria fora do Estado -, e sonha com a cura da doença que há 5 anos lhe privou de muitas atividades. George, que faz exames quinzenalmente, todo dia toma mais de 15 tipos de comprimidos. Ele também faz parte de um grupo de 100 voluntários que se inscreveu para testar uma nova droga que está sendo desenvolvida para o tratamento da doença.

Aos 72 anos, George ainda participa de eventos políticos e defende a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. “É o que temos de melhor para o Brasil”, afirma.

Assista a entrevista que ele concedeu ao jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz: