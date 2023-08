N. Lima cobra campanha do governo e prefeitura para evitar queimadas

A Organização Mundial de Saúde afirma: a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal (IMC) acima de 30. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Em Rio Branco, a obesidade ameaça a saúde de 23,3% dos homens e 23,4% das mulheres. No conjunto das capitais analisadas, a frequência de excesso de peso foi de 55,4%, sendo ligeiramente maior entre homens (57,1%) do que entre mulheres (53,9%). Diante dessa prevalência, vale chamar a atenção que, de acordo com...