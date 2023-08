Expoacre Juruá: Cavalgada não poderá ter bebida nem pessoas em cima de caminhonetes

Ao contrário de Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, a Cavalgada fecha a Expoacre e será realizada no domingo, 3, último dia da Feira. A cavalgada, com cavalos, comitiva, caminhonetes, quadriciclos e motocicletas, sairá do Bairro da Cohab às 9 horas da manhã em direção ao Estádio Arena do Juruá. Na frente do local, haverá música, bares e restaurantes funcionando para atender ao público e a programação prossegue até as 17 horas.

A organização da cavalgada avisa que não poderá haver venda e consumo de bebida alcoólica no percurso, não pode haver superlotação nos quadriciclos nem pessoas nas carrocerias das caminhonetes. “Todas as Leis de Trânsito deverão ser seguidas”, avisa Marcos Barbosa, um dos organizadores da Expoacre Juruá.

Marcos diz que os donos dos cavalos que vão participar da Cavalgada, deverão procurar o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre- Idaf, de Cruzeiro do Sul, para garantir a Guia de Trânsito Animal – GTA, que é um documento obrigatório para o trânsito de animais. Nela estão descritas a origem e o destino dos animais, além das vacinações realizadas. No local da Expoacre, no Estádio, também há a oferta desses serviços.

No ano passado, a Cavalgada da ExpoAcre Juruá contou com a participação de cerca de 400 pessoas.

Municípios mostrarão suas potencialidades na Feira

A Expoacre Jurua 2023 será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405.

Os municípios do Vale do Juruá e vizinhos, estarão representados no evento: Cruzeiro do Sul com uma casa de farinha, Feijó com açaí, Tarauacá com o famoso Abacaxi gigante, Mâncio Lima, com o côco Lima, bem como o Feijão de Marechal Thaumaturgo e o milho de Porto Walter.

Na parte de animais, segundo Marcos Barbosa, haverá exposição de gado, caprinos e equinos.

“A exemplo de Rio Branco o foco é no agro, nos negócios. Uma empresa de tratores de Rondônia estará na Feira. Haverá também equipamentos e tecnologia além de Serviços Ambientais para os produtores”, destaca ele.

A agricultura familiar estará presente no evento com um Mercado, com a venda de itens agrícolas diretas para o consumidor das 18 horas até meia-noite.

Cursos de dia

Durante o dia no espaço da Expoacre Juruá haverá cursos de inseminação artificial e de Saúde animal para os produtores.

O Idaf estará com um stand de qualificação produtos regionais artesanais.