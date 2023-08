PRF prevê que melhora nas condições de tráfego da BR-364 deve aumentar acidentes de maior gravidade

FOTO: WHIDY MELO/ac24horas

Apesar do acreano aguardar com ansiedade as obras de recuperação da BR-364, ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se prepara para um problema causado pelas boas condições de trafegabilidade quando o trabalho de recuperação e reconstrução forem executados.

Durante seminário realizado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta segunda-feira, 21, promovido pela Comissão Externa sobre Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas da Câmara Federal, o representante da instituição, o policial João Budal, falou sobre o provável aumento nos acidentes na rodovia provocados pelo aumento da velocidade. “Hoje temos uma velocidade muito baixa devido às condições. Com as rodovias boas, teremos, infelizmente, a possibilidade de acidentes com vítimas mais graves. Quanto melhor as rodovias, maiores e mais graves são os acidentes. Vamos intensificar a fiscalização com a compra de novos radares e para aqueles que acham que a rodovia é uma pista de corrida, a PRF vai está aguardando a todos”, disse.

O representante da PRF falou ainda dos investimentos que devem ser feitos pela instituição, como a construção de postos da Polícia Rodoviária Federal em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Feijó. “Além da construção desses postos, estamos com emendas dos parlamentares federais com a aquisição de novas viaturas, novos equipamentos, como mais novas câmeras nas rodovias, o que vai fazer com que nossas abordagens sejam mais efetivas. Estamos também pleiteando novos policiais que devem vir no próximo concurso que, a princípio, pode ocorrer no final do ano”, declara.

Outro ponto levantado pelo Policial Rodoviário Federal é em relação à fiscalização do peso dos caminhões que trafegam pelas rodovias federais. “Estamos fazendo um acordo de cooperação técnica com o DNIT para podermos fazer operações de balança, já que não adianta ter uma rodovia nova se não tiver uma fiscalização de peso para que os caminhões não destruam essa rodovia rapidamente”, afirmou João Budal.