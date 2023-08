Alma milagrosa Raimunda do Bom Sucesso, em Assis Brasil, atrai centenas de devotos da “Santa da Floresta”

Todos os anos, no dia 15 de agosto, algumas centenas de romeiros percorrem cerca de 42 quilômetros por dentro da floresta, na zona rural do município de Assis Brasil, no Acre, para venerar uma das maiores expressões da fé católica entre os seringueiros: a Alma Milagrosa Raimunda do Bom Sucesso, manifestação de devoção popular, não apenas de brasileiros, mas também — e até mais intensamente — de peruanos e bolivianos.

Seringueira reverenciada pelo povo da região como santa, Raimunda atrai uma multidão todos os anos ao local onde está sepultada desde 1910, no seringal Cumaru. A história conta que grávida de nove meses, Raimunda morreu ao acompanhar o marido pela floresta, como costumava fazer, e ter ficado para trás, tendo complicações. Após sentar-se embaixo de uma seringueira, ela teria entrado em trabalho de parto, sozinha, sendo encontrada morta quando o esposo retornou para encontrá-la.

Os feitos de Raimunda após sua morte ficaram muito conhecidos na região do Rio Iaco e os fatos de sua vida se espalharam no meio da floresta e conquistaram milhares de fiéis. Até os dias atuais, pessoas creem em seu poder divino e consideram que recebem graças por meio de sua intercessão e são abençoadas com milagres considerados impossíveis. O primeiro registro relatado de súplicas atendidas por Raimunda data de 1943.

Neste ano, mais uma vez o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, acompanhou a emoção e a fé dos muitos devotos que participaram da romaria. No caminho, Santos encontrou com um dos celebrantes, o Padre Paco, como é conhecido o sacerdote jesuíta Francisco Almenar Burriel, que nasceu em Valência, na Espanha, mas que há muitos anos atua junto ao povo mais necessitado no Brasil.

Tanto no caminho quanto no local onde está sepultada Raimunda do Bom Sucesso, as manifestações de fé são fortes e autênticas. Relatos de cura de problemas graves como câncer, recuperação de acidentes com fogo e até graças redobradas, como no caso de uma mulher peruana que ao se apegar com a alma milagrosa, sobreviveu a uma doença incurável e ainda se tornou mãe.

Confira no vídeo a seguir: