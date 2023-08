Orlando Sabino diz que Alto Acre cresceu mais de 150% nos últimos 10 anos

Um total de 130.793 famílias serão beneficiadas com o início dos pagamentos do programa Bolsa Família no Acre, neste mês de agosto. O número representa um crescimento de 2,1% em relação ao mês passado, quando pouco mais de 128 mil famílias acreanas foram atendidas. O cronograma tem início nesta sexta-feira (18/8) e segue até o dia 31, com base no final do Número de Identificação Social (NIS). O valor médio do programa de transferência de renda alcançou R$ 743,78 (acima da média nacional de R$ 686,04). Todos os 22 municípios do Acre serão contemplados a partir de um investimento de R$ 95,3 milhões do Governo Federal. A capital Rio Branco recebe neste mês R$ 30,9 milhões para um conjunto de 44.258 famílias. Cruzeiro do Sul vem em seguida, com R$...