Mais de 100 casas foram derrubadas na invasão do Irineu Serra

Em solenidade que reuniu autoridades, gestores e servidores, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio da Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, iniciou a maratona de oficinas de capacitação para os gestores dos municípios do Acre. Esta é a edição 2023 do TCE Itinerante, que ocorre por meio do Programa Aprimora Gestão, no qual será realizada uma série de oficinas, entre os meses de agosto e outubro, sendo a primeira etapa na capital acreana, Rio Branco, incluindo Bujari e Porto Acre. Na abertura do evento, o coral da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) fez participação especial. Além disso, ainda foi realizada a palestra Liderança Afetiva, com a comunicadora Vanessa Igami. As oficinas seguem no período da tarde desta quarta, e, durante toda a quinta-feira,...