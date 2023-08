Menos de 60% dos municípios do Acre aderiram a escola em tempo integral

De acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Educação (MEC) o programa Escola em Tempo Integral já teve adesão de 59% das 27 unidades da Federação e de 49% dos municípios do país (2.745). No Acre, a capital Rio Branco aderiu e 13 municípios do interior o fizeram também, o que corresponde a 59% do Estado com escola em tempo integral.

Ao observar o número de capitais que aderiram ao programa, o percentual é de 44%, o que corresponde a 12 capitais. O período de adesão ao programa começou em 2 de agosto e vai até o dia 31 do mesmo mês, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec).

Na região Sul, todos os estados aderiram à nova política do governo federal. Já no Centro-Oeste, todas as capitais se inscreveram para o programa. Conforme o balanço, a região Nordeste é a que mais tem municípios que aderiram ao programa, 1.388 (77%). Em seguida, estão a região Norte, com 52% dos municípios; o Sudeste, com 37%; o Sul, com 32% dos seus municípios; e o Centro-Oeste, com 27%.