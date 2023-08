Cine Recreio corre risco de suspender atividades por falta de público em Rio Branco

O Estado do Acre foi condenado pelo Juízo da Comarca de Xapuri ao pagamento de indenização por danos morais e existenciais e de pensão por morte a um casal pela morte prematura do bebê em consequência de falha na prestação do serviço médico. A sentença foi divulgada na última segunda-feira, 14, no Diário da Justiça, segundo publicação desta quarta-feira, 16, do Portal do Tribunal de Justiça do Acre. Na decisão, juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto estipula pagamento de danos morais ao ente público no valor de R$ 50 mil, danos existenciais no valor de R$ 50 mil e o pagamento de pensão por morte ao casal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, desde os 14 até os 25 anos e, partir disso, reduzido para 1/3 até a data em que o...