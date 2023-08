Governo diz que deve receber famílias da invasão no Parque de Exposições temporariamente

O governo do Acre emitiu uma nota nesta terça-feira, 15, informando que prestará toda assistência social necessária às mais de 500 famílias que ocupam de forma irregular dois terrenos pertencentes ao Estado, nos bairros Defesa Civil e Irineu Serra, em Rio Branco.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Seasd), disponibilizou apoio logístico para o transporte das pessoas, assim como dos bens para o novo lugar de moradia. O benefício do aluguel social também está sendo oferecido no local por uma equipe composta por dez assistentes sociais e um psicólogo. Até o momento, cinco famílias aceitaram a proposta do governo.

Além disso, o Estado colocou ainda, à disposição, o Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito da capital, para receber temporariamente as pessoas que não têm para onde ir. O governo se comprometeu com a oferta de serviços básicos, além do armazenamento e segurança dos pertences das famílias até que sejam inseridas no Programa Bolsa Moradia Transitória. “Estamos todos mobilizados para prestar uma assistência digna a estas famílias que se encontram nesta situação de vulnerabilidade. O governo não deixará as pessoas desamparadas”, afirmou o titular da Seasd, Alex Carvalho.

Com informações da Agência de Notícias do Acre