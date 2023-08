Governo deve investir R$ 40 milhões na construção de 234 apartamentos no Irineu Serra

O governo do Acre informou nesta terça-feira, 15, que deverá 234 apartamentos no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

A obra é considerada prioritária e será executada com recursos próprios do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3). Os prédios possuirão quatro andares e cada bloco contará com 32 apartamentos. Com 42 metros quadrados de área, as unidades populares serão compostas por dois quartos, sala e cozinha integradas, banheiro e área de serviço.

Segundo a gestão, o investimento previsto é de R$ 40 milhões. “Todos os projetos arquitetônicos e de engenharia já estão prontos e a proposta apresentada está em processo de análise no Ministério das Cidades. Conforme o cronograma, a expectativa é de que a primeira etapa do conjunto habitacional seja construído e entregue em 2024”, explica Leonardo Neder, diretor técnico da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanização (Sehurb).

Com mais de 244 mil metros quadrados, o terreno possui capacidade para que 1,3 mil apartamentos sejam erguidos no local. “A meta do governo federal é construir, anualmente, mil casas no Acre. Isso vai ser fundamental para expandir não só o conjunto do Irineu Serra, mas outras áreas da capital e do interior do estado”, afirmou Neder.

Com informações da Agência de Notícias do Acre