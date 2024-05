Ana Hickmann tem família afetada em tragédia no Rio Grande do Sul e faz desabafo: ‘Muito triste’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com muita tristeza a apresentadora Ana Hickmann fez um relato sobre as tragédias no estado em que nasceu. Natural do Rio Grande do Sul, Ana Hickmann concedeu uma entrevista ao Portal Caras, na qual falou sobre como está lidando sobre as recentes inundações no estado e revelou também que familiares e amigos foram prejudicados.

“O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu nunca vi algo parecido na história. Já enfrentamos outros desastres naturais, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, mas de um estado inteiro debaixo d’água. É muito triste o que tá acontecendo e a gente precisa, sim, ajudar, tem que colaborar. Não é porque eu sou gaúcha, eu faria isso por qualquer estado, mas quando bate na nossa casa a dor é maior, com certeza“, desabafou

“A minha cidade fica no Vale do Taquari, Santa Cruz do Sul e a minha família teve, sim, os seus prejuízos, mas graças a Deus, nenhum prejuízo físico ou material. E o material a gente recupera“, completou a apresentadora.

Ana contou que possui amigos e família que estão atuando como voluntários para ajudar os mais necessitados em meio o caso.

“Tenho familiares trabalhando como voluntários lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade também tenho amigos e muitas pessoas se mobilizando para poder ajudar, e eu acho que nessa hora a gente não tem que olhar para a rede social ou olhar a quantidade o valor ou o tamanho, o pouquinho que você puder fazer, já é muito grande“, afirmou.

Para contribuir Ana Hickmann realizou um post no Instagram, na qual pedia ajuda para seus fãs. Ela deixou na descrição do post uma chave pix para ajudar o centro de doações do estado sulista.

