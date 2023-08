Apagão: sistema está 100% religado em todo o país

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Estado de Administração (Sead) publicou nesta terça-feira, 15, no Diário Oficial (DOE), o resultado preliminar da análise curricular do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para a educação escolar indígena. As vagas são para docentes de nível superior, médio e fundamental, para trabalhar com alunos indígenas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, do ensino fundamental do sexto ao nono, anos finais, e ensino médio. Os municípios beneficiados serão Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Jordão, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves. O candidato poderá solicitar revisão do resultado preliminar da análise curricular, por...