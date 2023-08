Mais de R$ 325 milhões em negócios foram movimentados na ExpoAcre 2023

FOTO: SÉRGIO VALE

Foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 14, no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, o balanço da Expoacre 2023 – que movimentou R$ 325 milhões – superando o valor arrecadado em 2022 que foi de R$ 209 milhões, algo em torno de 64,3%.

O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, revelou que os resultados foram excelentes, tendo em vista a bela parceria com o governo do Estado. “A gente trabalhou bastante para superar os resultados do ano passado para esse ano, isso é uma demonstração de que o estado vem trabalhando, vem desenvolvendo junto com as entidades de classe, com o setor produtivo e fazendo com que a gente consiga melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Bastante contente com os números apresentados, Cameli contou que a meta da gestão foi superada e garantiu que em 2024 a perspectiva será arrecadar mais de R$ 400 milhões. De acordo com ele, o atual governo investe mais na área ambiental. “É um número a ser comemorado com toda certeza, aí tem um diferencial, no ano passado havia uma política diferenciada que do Governo Federal onde estimulava muito o agronegócio. Atualmente já é o contrário, é uma escola ambiental e aí onde entra aquela frase que eu sempre digo, unindo o agronegócio junto com a sustentabilidade e a gente consegue avançar e provamos que conseguimos”, declarou.

O chefe do executivo garantiu que em 2024 haverá uma feira voltada para negócios durante o dia e entretenimento no período noturno. “Eu quero o que eu queria fazer esse ano por motivos que eu acabei não fazendo, que é que durante o dia aconteçam de fato os negócios, a noite vem a parte mais de shows, entre outros”, comentou.

O secretário de governo, Alysson Bestene, comemorou os resultados que superaram mais de R$ 100 milhões em relação a 2022. Segundo ele, o setor que mais movimentou investimentos foi o agrícola. “Foi um pedido do governador [Gladson] em superar os números, fomentar a iniciativa privada, a economia e toda equipe de governo em parceria com a iniciativa privada que demonstrou que é possível a gente fazer uma feira, uma feira de negócios”, explicou.

Bestene disse ainda que a feira agropecuária teve, por noite, mais de 30 mil pessoas circulando no parque de exposições Wildy Viana. “Nós tivemos uma média entre trinta e quarenta mil pessoas que estavam passando diariamente ali pela Expoacre e o público de shows também. A gente como vocês observaram, foi tudo tijolado, ampliamos o parque ali para o setor agrícola em torno de infraestrutura, em torno de dez milhões a parte do governo. Lógico que cada setor privado faz a sua a seu investimento”, disse, revelando que a gestão investiu para a realização da feira cerca de R$ 10 milhões.