As armas do governo para controlar os agentes armados no Acre

Uma criança recém-nascida do sexo masculino, foi encontrada morta dentro de uma lixeira na tarde desta sexta-feira, 11, ao lado do residencial São Mateus, na rua São Mateus, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia, uma moradora do residencial foi até a lixeira e quando jogou o lixo encontrou o pé da criança dentro de um saco de cor branca. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local constatou que realmente era um corpo de um recém-nascido. A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística. A ambulância do suporte avançado do SAMU esteve no local e o Médico constatou óbito. O corpo do recém-nascido que ainda estava com a placenta foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os...