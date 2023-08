Polícia age rápido e prende bandidos que fizeram motorista de aplicativo refém

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão dos assaltantes Samuel Oliveira Cunha, de 18 anos, Israel Silva de Oliveira Apurinã, de 19 anos, e na apreensão de dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, na noite desta quinta-feira, 10, no Ramal do Rodo, nas proximidades do Benfica, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os criminosos chamaram um motorista de aplicativo até ao bairro Calafate e quando o trabalhador chegou ao local, os bandidos em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. O motorista foi feito refém e os bandidos o obrigaram a dirigir com o carro modelo Classic, de cor prata, por vários bairros no Segundo Distrito realizando roubos.

Os criminosos fizeram um arrastão na região da Gameleira, e os Policiais Militares do 2° Batalhão receberam informações via COPOM que os bandidos estavam no veículo modelo Corsa Classic, de cor prata. Após alguns minutos, o militares receberam informações que os mesmo criminosos haviam feito um arrastão também em um posto de combustível situado na entrada do Amapá.

Após cometerem os roubos, os assaltantes tentaram voltar para a região do Calafate, mas como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando blitz na Via Verde, os criminosos resolveram entrar no Ramal do Rodo, em direção ao Benfica.

Uma guarnição policial encontrou os bandidos no veículo, que ao perceberem a aproximação dos policiais saíram em fuga, dando início a uma perseguição. Quando os Militares chegaram próximo do Benfica, o veículo foi abordado e os assaltantes rendidos.

Em posse dos criminosos foram encontrados uma arma de fogo, com uma munição intacta, vários celulares e dinheiro, que foi roubado das vítimas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e apreensão aos criminosos e eles foram encaminhados juntamente com a arma de fogo, munição, os objetos roubados, carro, os celulares e o dinheiro à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Na Delegacia, às vítimas reconheceram os assaltantes e o motorista de aplicativo conseguiu provar que não tinha envolvimento com os bandidos.