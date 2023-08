Novo exame que ajuda no tratamento de hepatite D é aprovado por laboratórios do AC e RO

Os estados do Acre e de Rondônia são pioneiros em um novo teste de laboratório para comprovar a quantidade do vírus da hepatite delta (HDV) presente no paciente infectado, além de ajudar os médicos a monitorarem o quadro clínico desses doentes. Trata-se do exame de carga viral desenvolvido pela Fiocruz Rondônia e testado no Centro de Infectologia Charles Merieux & Laboratório Rodolphe Mérieux (CICM/LRM) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

A hepatite D é uma doença causada por um vírus, que sem o tratamento e acompanhamento médico adequado pode levar os pacientes à cirrose e ao câncer de fígado. Por isso é tão importante diagnosticar e tratar os doentes. Além da carga viral, outro exame muito importante é a sorologia anti-HDV, geralmente oferecido pelos laboratórios de referência de alguns estados.

O exame de carga viral para esta doença não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Embora desenvolvido inicialmente para fins de pesquisa, este exame poderá servir futuramente para a aplicação em laboratórios públicos de todo o país. O grande passo para isso foi a recente publicação na revista Scientific Reports da Nature em julho de 2023, comprovando cientificamente que este é um exame seguro e que pode ser muito útil para os médicos no tratamento dos pacientes com hepatite delta.

Além da Fiocruz-RO, CICM/LRM, e da Fundhacre, tiveram também um papel importante para esta iniciativa a Universidade Federal do Acre (Ufac), Laboratório Central (Lacen/AC) e equipe clínica administrativa do Serviço de Assistência Especializada (SAE). Em 2023, quase 100 pacientes no estado do Acre puderam se beneficiar deste exame, principalmente na capital Rio Branco. “Estamos avançando e vamos incluir agora o exame nos pacientes da região de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul”, diz Daniel da Matta, gerente-geral do Mérieux.