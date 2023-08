Grupo de teatro seleciona atores para espetáculo ‘Coração Inquieto’, em Cruzeiro do Sul

O Grupo Universitário de Teatro Amador (Guta), coordenado pelo diretor Cleidson Rocha, traz pela primeira vez ao Acre, o espetáculo “Coração Inquieto – Memórias de Santo Agostinho”. E para isso está selecionando atores para fazerem parte do elenco.

A obra é um texto de Sergio Módena, fruto de uma pesquisa de três anos realizada pela Trupe Fabulosa. O espetáculo apresentou-se em forma de “work in progress” no Festival Internacional de Teatro de Rio Preto em 2001. Em 2002 estreou no Teatro Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, onde permaneceu em temporada por dois meses, também promovendo debates sobre a vida e a obra de Agostinho, com a participação de diversos convidados, entre eles o renomado filósofo Gerd Bornheim.

Criado em 1997, no interior do Campus de Cruzeiro do Sul da Universidade Federal do Acre, o Guta, tem o propósito de desenvolver a cultura cênica na região do Vale do Juruá, por meio do agrupamento de alunos da Ufac e/ou de outras instituições, professores e pessoas das comunidades, em trabalho de estudo, produção e apresentação de pelo menos um espetáculo por ano.

O grupo já apresentou uma série de trabalhos, como a peça Os Inimigos não mandam flores; Anti-Nelson Rodrigues; Do Outro Lado do Rio; Baú de Mágoas; Manaus e Paixão de Cristo.

As informações necessárias aos interessados e inscrições, serão feitas pelo grupo do WhatsApp da companhia de teatro. A seleção está prevista para acontecer no dia 10, no Teatro Náuas.

Os escolhidos participarão de testes, que consistem em exercícios, dinâmicas de teatro e leitura do texto. Para acessar as informações e se inscrever acesse o link, https://chat.whatsapp.com/HEqEpgGeItg0pr3IfFuSqV