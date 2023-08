Vídeomaker do ac24horas já teve mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais

O talento, o bom bumor, a notícia em movimento, as sacadas rápidas e a interação com os entrevistados já conhecidas do público do vídeomaker do Ac24horas, Kennedy Santos, também podem ser vistos na transmissão ao vivo da Expoacre 2023.

Ele mostrou a abertura do evento, trabalhadores que dormem no Parque de Exposições para economizar nos custos, o casamento coletivo de 251 casais e muito mais da Feira, da forma engraçada de sempre. “Eu nunca fico onde fica o restante da imprensa. Eu fico pelos lados olhando as pessoas em busca das histórias. Como hoje na hora do casamento eu vi uma senhora aflita junto do filho dela e era a noiva que tinha sumido com aliança e tudo. Depois ela voltou e eles casaram”, contou ele aos apresentadores Jocely Abreu e Marcos Venicios

Kennedy faz vídeos que são publicados no ac24horas aos domingos e alguns, como o da Parada do Orgulho LGBTQIA+, já tiveram mais de um milhão de visualizações. “Isso é resultado da confiança do site no meu trabalho. Agradeço ao Roberto Vaz pelas oportunidades e pela visibilidade”,destacou.

Com 27 de anos de atuação na imprensa acreana, Kennedy já foi iluminador, operador de VT, apresentador de programa, repórter cinematográfico e agora vídeomaker do ac24horas. ” Eu não escolhi, fui escolhido pela notícia, pela imprensa”, relatou. ” Quando eu era pequeno lá no seringal, eu ouvia o rádio e achava que todo mundo que trabalhava em rádio era rico e bonito. A primeira vez que eu entrei em um estúdio de rádio de verdade, vi que tinha era só gente feia mesmo”, conta.