Tadeu Hassem diz que Expoacre 2023 já supera R$ 300 milhões em negócios

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve participando do Bar do Vaz na Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, onde fez uma perspectiva dos recursos em negócios nas nove noites de feira agropecuária.

De acordo com o parlamentar, existe possibilidade da feira já ter arrecadado mais de R$ 300 milhões, superando os números de R$ 2022. Para Hassem o sucesso é devido aos investimentos. “Não tenho dúvidas, o investimento foi superior a R$ 30 milhões, falando de 2022, a perspectiva é que ultrapasse os R$ 300 milhões e isso é bom e gira a economia. É um cálculo que não é fácil de fazer, tem que calcular custos. A casa R$ 1,00 , gera R$ 10,00 . Houve avanços esse ano, quando o governo traz incentivos aos empresários, o retorno vem”, declarou.

Tadeu também citou o PL do Poder Executivo que isenta o IPVA da compra de veículos no período da Expoacre e cobrou a isenção do ICMS em 2024 no período da feira agropecuária. “Eu fiquei feliz que o governo fez um PL isentando o IPVA para veículos adquiridos na Expoacre e estendido ao mês de agosto. Isso é um bom início, mas, podemos fazer mais, porque não ano que vem isentar a partir do ano que vem o ICMS dos produtos vendidos aqui, a prefeitura pode fazer isso também”, comentou.

Sobre o aumento das emendas parlamentares, o deputado lembrou que a Assembleia Legislativa era a menor emenda parlamentar do Brasil. Dados mostrados por ele, revelam que em Rondônia uma emenda de um deputado chega a R$ 12 milhões, o Acre era R$ 2 milhões. “Por ter afinidade, a aprovou a proposta de mudar a distribuição das emendas, nós alteramos, hoje, tudo que o Acre arrecada, 3,5% da receita tributária vai ser distribuído entre os deputados e vai garantir recursos para educação e saúde. Tenho uma fonte base no interior e vou destinar boa, parte para Brasiléia, Assis Brasil e Epitaciolândia”, explicou, dizendo que a região do Alto Acre é o 2° maior PIB do estado. “A região é o maior produtor de suínos e frango. É uma região promissora ao crescimento. O ramo imobiliário vem em um bum grande”.

Sobre sucessão, não há nomes escolhidos visando as eleições municipais do município de Brasiléia, contudo, ele garante que o grupo da prefeita Fernanda Hassem deve definir um candidato. “Nos próximos dias ela [Fernanda] vai definir o partido dela. A Fernanda teve um convite de sair a federal e o compromisso dela é findar o mandato dela e o compromisso é fazer o nosso sucessor. Não tenho dúvidas que vamos trabalhar para o Alto Acre ter um deputado federal, ela tem potencial”, destacou.

