Palco cultural está mal localizado na Expoacre e artistas locais passam despercebidos

O show do funkeiro Kevin O Chris, que iria ser realizado nesse sábado, 5, no Parque de Exposições durante a ExpoAcre, será substituído por um festival de samba, conforme anunciou o governo do Acre no final da tarde desta quinta-feira (3). Entre as atrações que irão se apresentar na arena de shows da ExpoAcre, estarão o projeto Encontro do samba, com Brunno Damasceno, Anderson Liguth; Samba Brothers e Samba Groov. A festa no sábado começa com DJ Belmont, às 19 horas; Garotos do Sótão às 20 horas; festival do samba em seguida e encerra com DJ Belmont a partir das 2 da manhã. As atividades no parque encerram às 3 da madrugada. O MC Kevin O Chris afirmou que teve de cancelar sua apresentação prevista na ExpoAcre após um problema...