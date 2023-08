Homem causa tumulto no Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul e é preso

Nesta quarta-feira, 2, na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, expôs a elevação dos casos de câncer entre os moradores de Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá. Por isso quer a instalação de um núcleo do Hospital do Câncer no município. "Um núcleo do Hospital do Câncer - o Unacom, seria a melhor solução. Podemos unir os recursos de emendas dos senadores, deputados federais e estaduais e do governo do Estado, para construir esse Hospital, como foi feito na época da pandemia de Covid-19. Vamos todos abraçar essa causa, principalmente os deputados do Vale do Juruá como Nicolau, Luís Gonzaga, Maria Antônia, Antônia Sales e Edvaldo Magalhães", conclamou. Ramais Outro assunto que o parlamentar tratou na tribuna da Aleac foi com relação aos...