Gladson reclama de empresas aéreas e diz que problema do Acre é a geração de emprego

Durante a entrevista do governador Gladson Cameli ao ac24horas/Ecos da Notícia, nesta quinta-feira, 3, na Expoacre, ele reclamou do problema enfrentado pelos acreanos em relação aos voos para fora do estado.

Segundo ele, em sua gestão já foi concedido vários incentivos às empresas, porém, sem sucesso. Para resolver o impasse, Gladson pede apoio dos órgãos de fiscalização. “Parece que estamos toda hora com o pires na mão como se fosse de graça. Eles [empresas aérea só têm que cumprir o que está na constituição. Se não vier uma porrada de cima para baixo, eu não sei mais o que faço”, declarou.

De forma franca e aberta, Cameli reconheceu o problema do Acre na geração de emprego e defende o fortalecimento das fronteiras para não levar os jovens ao mundo do crime. “O estado de direito não pode perder essa guerra para o narcotráfico, a realidade é essa. O meu maior problema Hoje não é segurança e falta de emprego, o índice é alto e estamos tentando aquecer a economia e pedimos apoio do governo no monitoramento das fronteiras”, comentou.