Elzinha e João Marcos trocam farpas por conta da greve da educação em Rio Branco

Nos primeiros 6 meses do ano o Acre já exportou mais de 220 toneladas de carne suína a mais que o mesmo período de 2022. Os dados são do SISCOMEX do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Governo Federal. A quantidade exportada já supera em mais de 55% o mesmo período do ano anterior. Em termos de valores exportados, o aumento nos primeiros 6 meses do ano foi de 80,90%, superando em quase 700 mil dólares os valores do mesmo período do ano anterior. As quantidades tanto em dólares como em quilogramas, para cada ano, estão expressos no gráfico abaixo. A abertura das exportações para o Peru foi um dos responsáveis pela excelente performance da carne suína no primeiro semestre do ano. O valor exportado em 6 meses,...