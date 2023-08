Grande oferta de peixe reduz preços de algumas espécies em Cruzeiro do Sul

Pescados como sardinha, piau e caparari podem ser encontrados no Mercado do Peixe em Cruzeiro do Sul, por até R$ 10. A redução do preço do quilo se dá pela abundância do produto no mercado, o que segundo os pescadores é resultado do baixo nível de água no Rio Juruá.

Há grande variedade de tipos de peixes, incluindo os de escama e de couro, como Jundiaí, matrinxã e pacu.

“Tem muito peixe subindo o Rio, que está com pouca água”, conta José Francisco, que atua no Mercado do Peixe há mais de 20 anos.

Mas o mandim, um dos mais procurados, segue com preço “salgado”, chegando a R$ 25, o quilo.