Acre é o estado brasileiro com o maior preço médio da gasolina comum

A movimentação da Expoacre, principalmente no setor industrial, é um dos assuntos da entrevista do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT, Assurbanípal Mesquita, ao jornalista Marcos Vinicius, no Bar do Vaz, nesta segunda-feira, 1°. Mesquita também falou sobre a BR-364, o corredor interoceânico, a Peixes da Amazônia, ZPE e outros temas. Ele explica que a Expoacre reúne as ações e programas do governo voltados para a Integração entre os povos, a apresentação do Acre como saída para o corredor interoceânico, o desenvolvimento industrial do Estado, as exportações e importações. "Temos que nos conectar com a saída para o pacífico e no caminho há 30 milhões de consumidores. O universo está conspirando a nosso favor porque o Acre pode ser o acesso ao Porto de Chancai no...