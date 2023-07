Por causa da Expoacre, aumenta procura por ônibus e táxis entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Logo no portão principal da Expoacre 2023, há um simulador de capotamento do Detran. Um veículo roda em ângulo de 360 graus várias vezes, causando para quem está dentro, a noção exata do que acontece no corpo humano quando o veículo capota. A ação demonstra a importância do uso do cinto de segurança para os passageiros, o que foi constatado pelo repórter do ac24horas, Leônidas Badaró. "Eu peso cerca de cem quilos e o cinto me segurou", contou. Os instrutores demonstram ainda a importância da soltura do cinto de segurança da forma para evitar fraturas. "O uso do cinto é uma prevenção tendo em vista o alto número de acidentes. De todas as escolhas, escolher a vida é a melhor delas, melhor é a vida", explanou a diretora do Detran,...