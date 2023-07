Homem é encontrado morto na margem de rodovia em Cruzeiro do Sul

Começam agora em agosto, as caravanas às unidades prisionais. A confirmação é do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, em entrevista neste sábado (29). Segundo ele, essas visitações são um pedido do presidente Lula, e as unidades são aquelas que têm medida provisória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Silvio também informou que será realizado um concurso público para o Ministério. O ministro destacou ainda uma série de medidas que estão sendo adotadas para as populações em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência e moradores de rua. Entre elas, cotas do Minha Casa, Minha Vida para famílias em situação de rua. As declarações foram dadas na Expo Favela Innovation, feira de negócios de empreendedores e startups da favela. O evento acontece até segunda-feira,...