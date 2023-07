“Mais de 30 mil pessoas devem passar na Expoacre por noite”, diz diretor do Sebrae

O secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, coronel José Américo Gaia, foi um dos entrevistados do Bar do Vaz na Expoacre, neste sábado, 29, dia da abertura da maior feira agropecuária do Acre. Como não poderia ser diferente, o principal assunto da conversa foi a rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, que assustou a população da capital acreana nesta semana. Gaia, que chegou a considerar um pouco depois do desfecho da crise no presídio teria sido uma tentativa de fuga e não uma rebelião propriamente dita, disse acreditar que houve facilitação de alguém para os presidiários chegarem à sala das armas com que executaram cinco membros de uma organização criminosa rival e mantiveram um agente de segurança refém, mas que resta saber por parte de quem...