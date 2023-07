Visitas do final de semana estão mantidas no presídio de Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 28, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (CPJMPAC) aprovou, durante a 6ª Sessão Plenária Ordinária, as Resoluções que definem as regras para escolha do procurador-geral de Justiça para o biênio 2024/2026 e a implantação do voto eletrônico nas eleições internas do MPAC. Conforme as normas aprovadas, os membros do MPAC interessados em compor a lista tríplice devem se inscrever a partir do dia 04 de agosto, sendo que o prazo é de cinco dias úteis. A eleição será no dia 20 de novembro de 2023. Durante a sessão, também ficou estabelecida a composição da Comissão Eleitoral, que contará com a procuradora de Justiça Gilcely Evangelista como presidente, e os procuradores de Justiça Francisco Maia Guedes e Carlos Maia, além da promotora...