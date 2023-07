Lideranças do B13 mortos em rebelião de presídio são identificados no Acre

Nesta sexta-feira, 28, um carro caiu no Rio Juruá, logo após fazer a travessia do lado de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul em uma balsinha. O veículo caiu na água quando a balsa chegava na margem do lado de Cruzeiro, mas como já estava bem próximo da rampa, não afundou totalmente. O motorista e as pessoas que estavam no local, conseguiram tirar o veículo do manancial. Uma jovem que fazia a travessia na mesma balsa conta que o homem disse ter havido problema com o freio de mão, por isso o carro desceu da balsinha. "Ele estava no celular quando o carro começou a se mexer e caiu. Ele disse que era problema no freio", conta ela, que prefere não se identificar. O ac24horas não conseguiu contato com o...