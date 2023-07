Assadores de churrasco de RS trazem experiência gastronômica para a Expoacre 2023

Uma comitiva de assadores do CTG Alexandre Pato, de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, irá trazer o tradicional churrasco gaúcho para a ExpoAcre 2023, que acontece a partir deste sábado, 29 a 5 de agosto, em Rio Branco, no Acre. A feira é uma das mais tradicionais no ramo do agronegócio e entretenimento.

O grupo, que é da cidade conhecida como ‘’Capital Nacional do Churrasco’’, se desloca de avião por Passo Fundo e Porto Alegre, em duas datas, a convite do governo Gladson Cameli, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). Os primeiros integrantes viajam já nesta sexta-feira, 28, direto para à capital acreana.

O restante da equipe embarca na segunda-feira, 31. No total, serão oito dias de intercâmbio gastronômico e cultural. Na bagagem, os lagoenses trarão espetos de madeira, mas não conseguirão levar a carne do município por questões de logísticas.

“Nós estamos muito felizes. É um reconhecimento, uma forma de expandir o nome de Lagoa Vermelha. Sabemos da responsabilidade, do tamanho do compromisso, de representar não apenas a cidade, mas o Estado inteiro” disse o representante do CTG, Alessandro Muliterno, durante entrevista para a GZH Magazine.

Ainda segundo ele, a participação requer muita responsabilidade e muito churrasco assado. O grupo gaúcho que virá para a Expoacre, faz parte da terceira e quarta geração de assadores de Lagoa Vermelha.

“Nossa caminhada com o churrasco é grande, desde a década de 1960. Estamos com pessoas da terceira e quarta geração de churrasqueiros. Viemos de muita produção de churrasco e experiência nessa lida. Estamos tranquilos para fazer o melhor possível e honrar a tradição do Rio Grande do Sul”, declarou.