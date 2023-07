Na Ufac, Gonzaga propõe parceria com a Índia para pesquisa e produção de medicamentos

Com a ausência do prefeito Tião Bocalom (PP) e as férias da vice, Marfisa Galvão (PSD), o presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PSB) assumiu nesta terça-feira, 25, a prefeitura de Rio Branco até o retorno do titular da pasta. Frente ao Executivo Municipal, Neném revelou que dentre as agendas, está uma reunião com os representantes do comando de greve dos servidores da educação, marcada para ocorrer às 17h da tarde. "Esperamos encontrar um encaminhamento junto aos trabalhadores da educação", declarou. Além da agenda com os membros da educação, o prefeito em exercício contou que pela manhã esteve no Parque Chico Mendes realizando uma vistoria.