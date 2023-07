Corpo de morador de rua está no IML há 12 dias à espera de familiares no Acre

Faltando seis dias para o encerramento do mês, julho de 2023 registra a menor quantidade de focos de queimadas desde 2014, segundo os dados atualizados diariamente pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). São 110 focos de queimadas detectados pelo satélite de referência do INPE, o AQUA Tarde, no mês em curso. No ano passado, foram 313 focos registrados nesse período. Em 2021, o número foi ainda maior que em 2022: 433. O recorde de queimadas para o mês de julho foi registrado em 2005, com 1.136. Foi naquele ano que ocorreu um dos maiores desastres ambientais do Acre, com milhares de hectares de vegetação incendiados na Resex Chico Mendes. Considerados os dados do Programa Queimadas desde 1º de janeiro, são 158 focos de calor registrados no...