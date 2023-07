Após repercussão negativa, organização da Marcha para Exu muda nome do evento

Os organizadores da Marcha para Exu, evento das religiões de matriz africana, que acontece em Rio Branco no próximo dia 13 de agosto, decidiram mudar o nome da marcha.

Conforme nota de esclarecimento enviada por Matheus de Oxossi, um dos organizadores da marcha, a mudança do nome se deu por conta da repercussão negativa entre os evangélicos. “Consciente da repercussão negativa que obteve entre as comunidades evangélicas, a organização resolveu em unânime acordo modificar o título do evento, porém manter o objetivo, que é de louvar Exu em harmonia com as casas, comunidade e simpatizantes em geral, sob o intuito de arrecadação de donativos para a caridade”, diz em nota.

O novo nome escolhido é “Evento de louvação à EXU nas ruas: Laroye”.

Confira abaixo a nota de esclarecimento:

Nota de esclarecimento

A organização do evento Marcha para Exu consciente da repercussão negativa que obteve entre as comunidades evangélicas, resolveu em unânime acordo modificar o título do evento, porém manter o objetivo, que é de louvar Exu em harmonia com as casas, comunidade e simpatizantes em geral, sob o intuito de arrecadação de donativos para a caridade.

Desta forma, buscamos apenas mostrar nossa religião pacificamente, com muita devoção e amor. Cremos que todas as religiões deveriam ser unidas em prol da caridade e da fé.

Desde já agradecemos a compreensão de todos, buscamos fazer nossa parte em proposta a paz e união extinguindo a discriminação religiosa.

o novo titulo do evento ser: Evento de louvação à EXU nas ruas: Laroye!