Apesar de promessa, rua de acesso ao CER III continua em péssimas condições e carro atola

A Equipe técnica do Departamento do Programa Calha Norte acompanhados do Engenheiro Civil da Prefeitura de Brasiléia, Anselmo Ricardo, visitou nesta quarta-feira, 24, as obras em andamento no município.

Entre elas, ampliação do Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa e a construção de uma nova escola no bairro Marcos Galvão.

O Diretor do Departamento do Programa Calha Norte, General Ubiratan Poty, também se reuniu com a Prefeita Fernanda Hassem e o Secretário de Planejamento Márcio Oliveira, para conhecer os projetos andamentos que estão sendo executados com recursos do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa em Brasileia.

A prefeita Fernanda falou a respeito da visita.“Hoje foi um dia muito importante para nossa gestão. Recebemos aqui uma equipe do programa Calha Norte, o General Ubiratan Poty, coordenador do programa no Brasil, que atende todas as prefeituras do norte. Aqui em Brasiléia tratamos sobre várias obras, uma delas é a construção da garagem municipal, o afastamento das ruas do bairro Nazaré e também sobre a Orla do Rio Acre. Brasiléia está sendo privilegiado com a vinda do General Poty”, disse a prefeita.