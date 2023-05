Superintendente da PRF lamenta precariedade das BRs no Acre: “máquina de comer viaturas”

A Superintendente da Polícia Rodoviária no Acre (PRF-AC), a policial Liége Lorenzett Vieira, 39 anos, participou do seminário de segurança pública no município de Brasiléia nesta sexta-feira, 19, e teceu críticas à qualidade da BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Ao defender a aquisição de novas viaturas modernas à corporação, a policial deixou claro que a estrada acaba danificando os veículos. “BR é uma máquina de comer viaturas. A gente coloca ela para rodar e tem que ser nova. Aqui só temos uma concessionária para fazer revisão”, comentou.

Acerca do tamanho da via terrestre do Estado, a superintendente revelou que a equipe atende apenas uma parte da rodovia. “De 1.300 km, cobrimos apenas 440 km com a estrutura vigente”, avaliou.

Em relação aos números, Vieira afirmou que no ano de 2022, a PRF realizou a apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína. Além disso, solicitou a construção de mais unidades no Acre. “A gente ainda não conseguiu instalar as unidades para atender como um todo. Na BR-364 precisamos ter unidades em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. O governador Gladson Cameli disponibilizou um espaço, mas não é ideal”, disse.