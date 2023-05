Inscrições para mais de 500 vagas em cursos do IFAC vão até a próxima segunda-feira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com vagas abertas para cursos técnicos e superiores do Processo Seletivo 2023/2. No total, estão sendo ofertadas 520 vagas para 13 cursos na capital e nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e Epitaciolândia. As inscrições deverão ser feitas pela internet no endereço https://www.ifac.edu. br/processos-seletivos/, até segunda-feira, 22 de maio. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

Graduação – Entre os cursos superiores, o Ifac tem vagas para o Bacharelado em Zootecnia e a Licenciatura em Física, ofertados no Campus Sena Madureira. O curso de Física forma profissionais para a docência com duração de quatro anos. As aulas ocorrem no período noturno. Já o curso de Zootecnia forma profissionais para atuarem na área de produção animal, buscando maior produtividade e rentabilidade na criação de animais e no desenvolvimento de produtos de origem animal como carne, ovos, leite e seus derivados. O curso tem duração de cinco anos e as aulas ocorrem de manhã e de tarde.

Além destes, o Campus Rio Branco está ofertando vagas nos cursos superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas (noturno), Tecnologia em Logística (noturno) e Tecnologia em Processos Escolares (noturno).

Cursos Técnicos – Em Rio Branco, o Ifac está com inscrições abertas em três cursos técnicos subsequentes ao ensino médio no Campus Baixada do Sol: Agroecologia (matutino), Zootecnia (vespertino) e Agropecuária (vespertino).

Todos os cursos têm duração de um ano e meio.

O estudante de Agroecologia aprende sobre sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção, unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade social e econômica. O profissional pode atuar em cooperativas e associações; empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; propriedades rurais, ONGs e órgãos públicos.

Já o estudante do técnico em Agropecuária aprende a executar atividades da agricultura – como preparo da terra, plantio, manejo das culturas e colheita – e da pecuária – como criação, reprodução, alimentação e sanidade de ovinos, bovinos e outras espécies animais – de maneira sustentável, tecnológica, econômica e social. O profissional pode atuar em propriedades rurais, agências de defesa sanitária, indústrias de insumos agropecuários, de máquinas e implementos agrícolas, indústrias de processamento de produtos de origem animal e vegetal, cooperativas e associações rurais.

Também com vagas abertas, o curso técnico em Zootecnia forma profissionais para atuar na área de produção animal, com base nos princípios da ética, sustentabilidade econômica e ambiental e da segurança alimentar. O profissional pode trabalhar em propriedades rurais, empresas de nutrição animal, de assistência técnica, extensão e pesquisa, clínicas veterinárias e cooperativas agropecuárias.

Ainda na capital, o Campus Rio Branco, localizado no conjunto Xavier Maia, abriu vagas nos cursos técnicos em Segurança do Trabalho (matutino) e em Serviços Jurídicos (noturno).

No interior do estado há oportunidade de formação profissional no Campus Tarauacá que tem vagas no curso técnico subsequente em Serviços Públicos. O curso tem duração de um ano e meio e aulas no período noturno. O estudante deste curso aprende competências e habilidades voltadas para executar funções administrativas no setor público, utilizando técnicas inovadoras relacionadas à área de gestão corporativa, associando teoria e prática nos diversos tipos de organizações no setor público.

Outra oportunidade é para a comunidade residente em Epitaciolândia, onde o Ifac, por meio do Campus Xapuri, está com vagas abertas nos cursos técnicos subsequentes em Alimentos (noturno) e em Agropecuária (noturno), ambos com duração de um ano e meio. O curso técnico em Alimentos forma profissionais inovadores e empreendedores, capazes de transformar as matérias-primas de origem animal e vegetal em produtos e subprodutos industrializados, com consequente agregação de valor.

Edital dos cursos técnicos subsequentes: https://editais. ifac.edu.br/quero-estudar-no- ifac/edital/725/arquivos/

Edital de cursos superiores: https://editais. ifac.edu.br/quero-estudar-no- ifac/edital/726/arquivos/

A classificação dos candidatos aos cursos técnicos será feita pelo desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio. Essas informações devem ser fornecidas no momento que o candidato realiza sua inscrição no processo seletivo.

A classificação dos candidatos dos cursos superiores terá como base seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2010 a 2022. O boletim do Enem pode ser gerado através do site: https://enem.inep.gov. br/participante/#!/

Em caso de dúvidas, ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com o Ifac pelo e-mail [email protected] edu.br (cursos técnicos) ou pelo [email protected] edu.br (cursos superiores).