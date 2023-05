Acre tem o segundo maior valor pago do Bolsa Família em todo país

Em maio, o Acre tem 130 mil famílias contempladas pelo Bolsa Família. O total de recursos transferidos pelo Governo Federal ao estado neste mês é de R$ 90 milhões e chega aos 22 municípios. O valor médio do benefício é de R$ 708,47, o segundo maior do país.

Os pagamentos têm início nesta quinta-feira, 18, para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1. O calendário de repasses segue até dia 31.

Do total destinado, R$ 10 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Um total de 71 mil crianças dessa faixa etária serão contempladas.

A capital Rio Branco (43.710) e os municípios de Cruzeiro do Sul (13.995), Tarauacá (9.512), Sena Madureira (9.252) e Feijó (5.586) são os cinco com maior número de famílias beneficiárias do programa neste mês no estado.

Desde o relançamento em março, o Bolsa Família incluiu mais de 1 milhão de famílias. São pessoas que preenchem os requisitos para estar na lista e estavam fora até então. Entre março e abril, 808 mil famílias foram incluídas. Em maio, mais 200 mil.