Tempo quente com baixa probabilidade de chuvas nesta sexta-feira no Acre, aponta previsão

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE) se pronunciou sobre a reclamação do diretor da escola Santa Maria II, localizada na AC-40 sobre a falta de apoio do governo para as escolas em relação à disputa de competições esportivas estudantis (leiaaqui).

De acordo com nota da SEE enviada à redação do ac24horas, a educação já ajudou a unidade de educação em viagens anteriores e explicou os motivos da ajuda este ano não ter sido atendida. “Em anos anteriores, a SEE já ofereceu ajuda, inclusive com a disponibilidade de ônibus, para que a escola pudesse ir ao Peru. Este ano, essa ajuda não foi possível porque a solicitação foi feita antes do ano letivo iniciar, portanto, não havia alunos na Escola, lembrando que a escola é de ensino fundamenta e para esta atividade, o diretor levou pessoas da comunidade e não os alunos”

Outra reclamação da comunidade é em relação à falta de uma quadra de esportes para a prática de atividades físicas dos estudantes. A SEE explicou que está prevista a construção de uma nova escola para a região e que a unidade vai contar com o espaço. “Em relação à educação física dos alunos, a SEE oferece um ônibus para que eles possam treinar na quadra do Sest/Senat. Além disso, tem um projeto para a construção de uma escola, próximo ao Parque Chico Mendes, que terá toda infraestrutura para atender os alunos, inclusive uma quadra poliesportiva.