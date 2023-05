Prefeitura de Rio Branco divulga regras do “Auxílio Recomeço para o Empreendedor”

Empresários dos Estados do Acre e de Rondônia participam na próxima segunda-feira, 8, de um encontro empresarial na Embaixada do Brasil em Lima, na capital do Peru. O evento é uma promoção da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), presidida por Jorge Viana, que também participará do evento como um dos anfitriões.

Para o presidente da Apex, Jorge Viana, o encontro é um marco nas relações entre Brasil e Peru com o Acre tendo participação fundamental com a Indústria Dom Porquito já exportando carne e a Frisacre (Frigonosso) entrando nos mercados andino e chinês nos próximos meses.

“Estamos concretizando um sonho de 20 anos atrás, onde no nosso governo iniciamos com a Acreaves e agora com a ascensão da Dom Porquito, indústria acreana, que já começa a atravessar as primeiras carretas para o Peru. A expectativa é que possamos abrir a possibilidade de novos negócios. Empresários de Rondônia, Associações Comerciais do dois Estados e as Federações também estarão participando”, frisou Viana.

No encontro, serão debatidos Perspectivas de negócios entre Brasil e Peru; a estratégia de promoção comercial internacional do Peru e de sua marca-país e a a estratégia de atração de investimentos do Peru.

Entre os pontos que também serão colocados será a apresentação sobre a rodovia Interoceânica e a saída do Brasil ao Pacífico com intuito de chegar a China, além da apresentação do projeto do porto de Chancay.