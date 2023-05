Governo publica decreto que estipula regras para parcerias com organizações da sociedade civil

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pela procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, se reuniu na última segunda-feira, 08, com o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Glauber Feitoza Maia, para a assinatura de um termo de cooperação técnica visando promover a alfabetização de jovens e adultos custodiados no sistema penitenciário do Acre.

Já firmado anteriormente pelo MPAC e o Instituto Brasileiro de Educação e Meio Ambiente (Ibraema), a parceria entre as instituições busca erradicar o analfabetismo no sistema penitenciário, considerando a educação como ferramenta para a ressocialização de detentos e a reintegração desses indivíduos na sociedade.

A ação integra o projeto “Alfabetizar para Prosperar”, desenvolvido pela 4ª Promotoria Criminal, sob responsabilidade do promotor Tales Tranin, com auxílio da servidora Thiely Mariano para a execução. O MPAC contribuirá com a capacitação dos facilitadores e em questões logísticas, como o frete dos livros vindos da sede do Ibraema em Recife.

Já o Iapen será responsável por disponibilizar um local adequado para as aulas e garantir a segurança dentro do estabelecimento prisional. Em um primeiro momento, a parceria beneficiará cerca de 18 reeducandos. A expectativa é que, em seis meses, os detentos contemplados estejam alfabetizados.

O Ibraema, que é referência nacional na alfabetização de jovens e adultos, utilizará o método Laubach para a capacitação de reeducandos para serem facilitadores. Após a formação, eles estarão aptos a ministrar aulas utilizando os módulos fornecidos pela instituição.