Acre teve o segundo maior preço da gasolina comum em abril

Em abril, a média nacional do preço da gasolina comum ficou em R$ 5,578. Os estados da região Norte registraram a média de preços mais cara do Brasil, com R$ 5,947. Os dados são da edição de maio do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade Urbana, realizado em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O Amazonas, que registrou média de preços de R$ 6,467, puxa a lista de maior média de preço por litro no país. Os estados de Roraima, com média de R$ 6,192, e Acre, com média de R$ 6,100 completam o ranking dos três estados com a maior média de gasolina comum no Brasil.

A região que registrou a menor média no preço da gasolina comum foi a Sudeste, com valor de R$ 5,447. No entanto, o estado com a média mais barata vem da região Norte: o Amapá, onde a média da gasolina em abril foi de R$ 5,209. Na sequência, vem a Paraíba, com média de R$ 5,358. O estado de São Paulo aparece completando o top 3 dos estados com a gasolina mais barata, com média de R$ 5,378.

Com relação aos preços do etanol, a realidade é parecida. A região Norte fica com a média mais cara do Brasil, com R$ 4,756 por litro. Roraima lidera o ranking, com média de R$ 5,038. Em seguida está Rondônia, onde o preço médio em abril ficou em R$ 4,999. Rio Grande do Sul, com média de R$ 4,899 é o terceiro estado com o etanol mais caro no país, na média.

Com média de R$ 3,946, a região Sudeste tem o etanol mais barato do Brasil. Neste quesito, o estado de Mato Grosso, com R$ 3,770, foi onde o combustível ficou mais barato, seguido por São Paulo, que registrou, em abril, média de R$ 3,896. Minas Gerais completa o pódio dos três estados com menor preço médio, com R$ 3,978.