Recursos não foram liberados após campeonato e times acreanos temem calote do governo

O Campeonato Acreano terminou no último dia 1º de maio e o esporte no governo acreano tem um novo gestor, o ex-jogador de vôlei, campeão olímpico, Carlão. No entanto, por enquanto, os problemas na área do futebol profissional no estado continuam.

Um deles é em relação ao prometido convênio para ajudar os clubes a pagar as despesas da temporada de 2023. Ocorre que, apesar da garantia dada pelo governo, o recurso ainda não foi liberado, o que faz com que os presidentes dos clubes que disputaram o campeonato cogitem a possibilidade de calote.

“Na verdade, eu não estou botando fé que esse convênio saia. Era para depois da eleição, depois ficou para depois do Natal, depois para após o Ano Novo, depois não podia ser feito por causa da lei orçamentária e está se arrastando até hoje. Sinceramente eu não vejo boa vontade que ainda vá sair. É triste, eu, para ser campeão, fui obrigado a recorrer às minhas próprias finanças. Uma pena não ter o mínimo de apoio para se trabalhar. Eu não tenho mais esperanças e espero queimar minha língua”, diz Neto Alencar, presidente do Rio Branco Futebol Clube.

Já o presidente do Galvez, Igor Oliveira, afirma que o “furo” no orçamento compromete o futebol profissional e as categorias de base. “O não pagamento dos recursos do convênio com o governo do Estado é um prejuízo enorme para os clubes, tendo em vista o furo no planejamento financeiro das nossas atividades, incluindo o profissional e principalmente as categorias de base. Nós estamos falando de centenas de empregos e sonhos de milhares de jovens ligados direta e indiretamente aos 13 clubes da federação de futebol”, explica.

A reportagem procurou o governo do estado. A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes garantiu que o convênio será pago, mas sem estipular uma data, já que o processo ainda está em tramitação dentro do governo e precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa.

“A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informa que o processo concluiu a tramitação interna e agora está sendo enviado para a Casa Civil, para aprovação do governador Gladson Cameli, elaboração de projeto de lei e encaminhamento à Assembleia Legislativa (Aleac). De toda forma, mesmo com o campeonato acreano tendo sido concluído, o repasse será feito, tão logo seja sancionada a Lei”, diz o governo.

A promessa do governo é realizar um repasse no valor de R$ 1 milhão aos clubes profissionais.