Operação apreende mais de 1.000 metros cúbicos de madeira ilegal

Em desdobramento da Operação Metaverso, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apreendeu nos últimos dias 1.117 metros cúbicos de madeira ilegal em uma serraria localizada no distrito de Nova Califórnia (RO), nas proximidades da fronteira com o Acre.

De acordo com a Assessoria de Comunicação do órgão ambiental, essa etapa da operação foi realizada com o apoio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), da Prefeitura de Acrelândia, da Polícia Militar de Rondônia e do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

A madeira havia sido extraída em áreas de desmatamento ilegal no sul de Lábrea (AM). Os agentes ambientais autuaram o estabelecimento em mais de R$ 2 milhões por funcionar sem licença do órgão ambiental competente e em mais de R$ 500 mil por manter em depósito madeira sem origem legal. O maquinário usado no beneficiamento dos produtos florestais também foi apreendido.

A região de Lábrea está entre as mais desmatadas do Brasil. Cerca de 85% de toda a madeira explorada no município é comercializada por empresas de Porto Velho (RO), principalmente nos distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, grande polo madeireiro da região.

Entre as espécies armazenadas na serraria, agentes do Ibama identificaram exemplares de castanheira (Bertholletia excelsa), árvore ameaçada de extinção que tem o corte proibido pela legislação ambiental.

Em abril, o Ibama havia suspendido cinco planos de manejo na mesma região por fraudes no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).

A madeira apreendida foi doada para instituições públicas.