Casas e comércios no João Paulo II são alagados após forte chuva

Após a Executiva Estadual do MDB divulgar uma nota em que desautoriza o vereador Marcos Luz a falar em nome do partido em relação a possibilidade de filiação do ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, agora é a Executiva Municipal do partido se manifestar.

Presidida pelo deputado Emerson Jarude, a direção municipal, ao contrário da direção estadual, defende o direito do vereador se manifestar.

Na nota, o partido afirma que “nenhum membro dessa executiva, filiado ou cidadão terá sua opinião ou posicionamento restringido, desmerecido ou desautorizado”.

João Marcos Luz deixou claro em pronunciamentos na Câmara de Vereadores nos últimos dias que não concorda com a possibilidade do ex-petista no Glorioso.

Em outro trecho da nota, a Executiva Municipal condena o que chama de ingerência. “Não cabe qualquer tipo de interferência ou ingerência por parte da Executiva Estadual com o intuito de diminuir ou anular esse poder de decisão”.

Leia a nota na integra:

O Movimento Democrático Brasileiro de nosso saudoso Ulysses Guimarães tem em sua essência a defesa da democracia, ou seja, a participação igualitária e diálogo entre todos os seus participantes com os mais variados pontos de vista.

Nenhum membro dessa executiva, filiado ou cidadão terá sua opinião ou posicionamento restringido, desmerecido ou desautorizado. O debate amplo entre todos é o único caminho válido na busca por justiça social, o fim da desigualdade e um futuro próspero.

O vereador João Marcos Luz tem todo direito de expressar e defender suas ideias e convicções. É um representante do povo, escolhido para ser voz no parlamento mirim e merece o respeito do nosso partido.

O debate com as lideranças históricas, assim como com os novos quadros do MDB é salutar para decidirmos juntos o caminho a seguir nos próximos anos, no entanto, é importante reforçar que cabe a esta Executiva Municipal dialogar e decidir a respeito do posicionamento do partido nas próximas eleições de Rio Branco.

Não cabe qualquer tipo de interferência ou ingerência por parte da Executiva Estadual com o intuito de diminuir ou anular esse poder de decisão.

O MDB de Rio Branco tornará público suas decisões por meio de sua Executiva Municipal e não por qualquer comunicado de terceiros.

Deputado Emerson Jarude

Presidente do MDB Municipal de Rio Branco