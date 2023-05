Postos de combustíveis do Acre serão vistoriados pelo IPEM

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem) vai realizar vistorias em todos os postos de combustíveis do estado. Nesta quinta-feira, 4, o trabalho foi feito no Auto Posto Joafra, localizado em Rio Branco, com o fim de inspecionar as bombas de combustíveis e realizar a verificação obrigatória.

A ação faz parte da agenda nacional do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e está inserida no Plano Nacional de Vigilância de Mercado, sendo realizada desde o último dia 11 de abril, em parceria com os 24 órgãos delegados do Ipem no Brasil, com foco em 13 produtos.

Nesta semana o alvo das vistorias são as bombas de combustíveis, segundo reportagem da Agência de Notícias do Acre assinada por Andreia Nobre com fotos de Cleiton Lopes, da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom/Acre).

Na publicação, o presidente do Inmetro, Márcio André Brito, diz que os fiscais vão avaliar se os produtos têm selo, se passaram pelas verificações obrigatórias.

“O objetivo é orientar consumidores, produtores e comerciantes sobre os riscos dos produtos irregulares e piratas. Valorizamos, dessa forma, o bom comerciante e o fabricante, ao mesmo tempo em que ampliamos a presença do estado brasileiro”, informou Márcio.

O agente fiscal do Ipem, Gelson Lima, informa que as vistorias serão realizadas em todos os postos de combustíveis do estado.

“Orientamos aos consumidores que verifiquem se está tudo correto na hora de abastecer. Caso não esteja, o gerente do estabelecimento deve ser informado, como também o Ipem”, afirmou Gelson.

Para o proprietário do Auto Posto Joafra, Thyago Lameira, as ações de fiscalização e vistoria são positivas porque dão mais segurança aos clientes e aos proprietários.

“A gente apoia essa iniciativa porque traz transparência ao cliente. Como revenda, não fazemos mais do que a nossa obrigação em oferecer qualidade aos nossos clientes. As fiscalizações só provam que estamos agindo de forma correta”, ressaltou Thyago.

As operações têm caráter orientativo e os estabelecimentos em que forem encontradas irregularidades serão instruídos a corrigir os procedimentos. Em caso de reincidência, estarão sujeitos às penalidades previstas em lei, com multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

Ouvidoria Inmetro

Consumidores que desconfiarem de irregularidades devem entrar em contato pela Ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818 (segunda a sexta-feira, das 9 h às 17 h) ou pelo site www.gov.br/inmetro/ouvidoria

Ouvidoria Ipem – Acre

Para dirimir qualquer dúvida ou para outras informações, o consumidor ou empresário pode entrar em contato com o telefone da Ouvidoria do Ipam/AC (68) 3229-5566.

Com informações da Agência de Notícias do Acre e fotos de Cleiton Lopes, da Secom.