Ex-vereador e irmão de Nazaré Araújo será o novo superintendente do DNIT no Acre

O ex-seringueiro Carlos Pinto da Silva, hoje com 68 anos de idade, se tornou muito conhecido em todo Acre e também fora do estado natal como o descobridor do Shampoo Esperança, um poderoso auxiliar no combate a calvície que chegou a gerar emprego e renda para cerca de 50 famílias na comunidade do Corcovado, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Atualmente, Carlos Pinto vem passando por sérios problemas de saúde que levaram a família e amigos a lançar uma vaquinha virtual para conseguir recursos para o seu tratamento. Ele conta que há cerca de um ano vem enfrentando problemas vasculares nos membros inferiores causada por uma insuficiência venosa que evoluiu para uma necrose em um das pernas.

Em fevereiro passado, ele começou sentir os mesmo sintomas na outra perna, buscando atendimento em Tarauacá e depois em Cruzeiro do Sul, onde permaneceu internado vários dias no Hospital do Juruá. Após a alta voltou para casa e continuou o tratamento à base de antibióticos. A medicação amenizou, porém não resolveu o problema que lhe causa muitas dores.

Na busca pela cura, mesmo dispondo de poucos recursos, Carlos Pinto resolveu buscar atendimento em Rio Branco, onde após uma consulta particular descobriu que seu caso é cirúrgico. Contudo, ele não dispõe do valor que a cirurgia custa, algo em torno dos R$ 12 mil, razão pela qual a família resolveu buscar a ajuda das pessoas para a realização do procedimento.

Ao ac24horas, Carlos Pinto contou que a sua maior dificuldade é não poder mais trabalhar, e diz que foi enganado por uma pessoa que trabalhou com ele, ficando doente e sem dinheiro, pois alega que nessa relação teve um prejuízo de R$ 600 mil. O criador do Shampoo Esperança também relata que há pessoas ganhando dinheiro indevidamente com a marca que criou.

“Foi muito trabalho e muita luta, muitas noites perdidas de sono para criar esse produto, enfrentando muitas dificuldades, pois meus conhecimentos escolares sempre foram muito poucos, para hoje ganharem dinheiro com a marca Shampoo Esperança e eu não ter sequer condições de tratar da minha saúde. Isso me faz cair lágrimas dos olhos”, disse.

Pinto relata que nasceu na colônia de Várzea Grande, no igarapé Esperança, afluente do rio Tarauacá. Tradicional homem da floresta, ele diz que cresceu aprendendo a valorizar a natureza e a tirar dela o seu sustento. O convívio com o ambiente o fez ter um vasto conhecimento empírico, resultado de vários anos de experiência e vivência na floresta, que resultaram no produtor que criou.

Segue, abaixo, o link para quem desejar participar da vaquinha criada pela família para ajudar Carlos.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-ajudar-o-tarauacaense-carlos-pinto-inventor-do-shampoo-esperanca.