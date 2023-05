Homem é encontrado morto com vísceras para fora em Rio Branco

A acreana Patrícia Maciel disputou no último final de semana a edição do Monstar Games 2023 realizado em Goiânia, considerado a mais importante competição fitness da América Latina com a participação de atletas do Brasil, Peru, Paraguai e Chile.

A atleta, que mora e treina em Rio Branco, fez bonito e conseguiu o vice-campeonato na categoria Elite da competição. Patrícia disputou com outras 15 atletas de renome nacional e já tinha disputado outras 5 edições anteriores, mas este ano foi a primeira na categoria elite e já conquistou seu melhor resultado.

“Eu não esperava um resultado tão bom, já que tinham meninas que disputaram competições muito grandes. Eu fiquei impressionada com o resultado e fui sem pressão. Tive um contratempo em uma prova no primeiro dia, mesmo assim levantei a cabeça e estou muito feliz com o vice-campeonato”, afirma Patrícia.

A atleta acreana já tem um novo desafio pela frente e participa no final deste mês de maio da semifinal do Campeonato Mundial de Crossfit que vai ser realizado no Rio de Janeiro.